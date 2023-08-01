В Мурманской области появятся два новых военных мемориала

Памятник оленетранспортным батальонам уже есть в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области установят два новых военных мемориала. Об этом сообщили в минкультуры региона.

Так, в Кольском районе, на горе Пак, появится памятный знак в честь олене-лыжных бригад. Инициатива установки памятника принадлежит мурманской общественной организации «Поисковый отряд «Долина», а также родственникам и потомкам тех, кто воевал в составе бригад.

Второй памятник установят в Полярном. Там появится закладной камень в честь 90-летия со дня образования управления ФСБ по Северному флоту. Уже этой осенью новый объект создадут в районе здания на Старикова, 1, где раньше располагалось управление.

Напомним: мастера из Кандалакши помогли создать памятник «Смерч журавлей» в Туапсе.

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