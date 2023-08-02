В Мурманской области предпринимателям помогут с приобретением франшизы

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (81555) 6-12-35, 8 (81555) 6-11-16, 8 (8152) 43-29-49. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начался прием заявок на конкурс грантов для предпринимателей, которые хотят приобрести франшизу. Субсидия предоставляется при условии софинансирования не менее 20% расходов на реализацию проекта и составит не более миллиона рублей.

- Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юрлица, которые работают в Заполярье. Заявки ждут до 7 сентября, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики региона.

Субсидии предоставляются на оплату паушального взноса, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, расходы на рекламу, приобретение оборудования, оргтехники, мебели и прочего инвентаря, ремонтные работы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (81555) 6-12-35, 8 (81555) 6-11-16, 8 (8152) 43-29-49.

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