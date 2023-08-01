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НовостиОбщество1 августа 2023 13:58

В Мурманскую область нагрянет жара

Воздух прогреется до +27 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
После мощных ливней и гроз в Мурманскую область на несколько дней заглянет жара.

После мощных ливней и гроз в Мурманскую область на несколько дней заглянет жара.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

После мощных ливней и гроз в Мурманскую область на несколько дней заглянет жара. В среду воздух прогреется до +27 градусов.

- 2 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11+16, днем +22+27, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала о погоде на август.

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