Новый корпус Мурманского онкодиспансера откроют в 2024 году

Весной 2022 года началась реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весной 2022 года началась реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера. Первым этапом стало строительство хирургического комплекса с пятью современными операционными, отделением реанимации, интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля.

- Планируется, что мы введем его в эксплуатацию в 2024 году. Конечно, было бы проще старое закрыть и снести, но тогда люди бы остались без помощи. Вписать новый корпус в существующую застройку было большой проблемой с учетом изменившихся нормативов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А вот переоснащение радиологического отделения уже завершилось. Теперь в нем есть самое современное оборудование, такое же работает только в Санкт-Петербурге. Напомним: летом в онкодиспансере сломались аппараты лучевой терапии, пациенты жаловались на то, что не могут получить жизненно важное лечение.

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