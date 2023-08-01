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НовостиОбщество1 августа 2023 13:21

Новый корпус Мурманского онкодиспансера откроют в 2024 году

Здание строили с учетом существующей застройки, чтобы не лишать северян важной помощи
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Весной 2022 года началась реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера.

Весной 2022 года началась реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весной 2022 года началась реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера. Первым этапом стало строительство хирургического комплекса с пятью современными операционными, отделением реанимации, интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля.

- Планируется, что мы введем его в эксплуатацию в 2024 году. Конечно, было бы проще старое закрыть и снести, но тогда люди бы остались без помощи. Вписать новый корпус в существующую застройку было большой проблемой с учетом изменившихся нормативов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А вот переоснащение радиологического отделения уже завершилось. Теперь в нем есть самое современное оборудование, такое же работает только в Санкт-Петербурге. Напомним: летом в онкодиспансере сломались аппараты лучевой терапии, пациенты жаловались на то, что не могут получить жизненно важное лечение.

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