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НовостиОбщество1 августа 2023 13:35

В Мурманской области 95% жителей платят за услуги по вывозу мусора

Это один из лучших показателей в России
Авторы (2):
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманске услуги по вывозу ТКО оплачивают 93% жителей, при этом собираемость платежей среди юрлиц составила 89%.

В Мурманске услуги по вывозу ТКО оплачивают 93% жителей, при этом собираемость платежей среди юрлиц составила 89%.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Большинство жителей Мурманской области исправно оплачивает квитанции за вывоз мусора. Так, во втором квартале 2023 года уровень собираемости платежей среди северян составил 95,8%, среди юрлиц – 91,1%.

- Это по-прежнему один из лучших показателей в России. Наилучшая динамика наблюдается в ЗАТО Островной, Кировске и Полярных Зорях – там уровень оплаты почти достиг 100%-й отметки, - сообщили в Мурманском филиале АО Ситиматик.

В Мурманске услуги по вывозу ТКО оплачивают 93% жителей, при этом собираемость платежей среди юрлиц составила 89%.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 регионов по высоким доходам населения.