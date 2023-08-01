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НовостиОбщество1 августа 2023 12:16

Участок дороги на Североморск-3 перекроют 19 августа

Дорогу на Североморск-3 перекроют из-за ремонта моста
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Водителей предупреждают о перекрытии автодороги Североморск - Североморск-3.

Водителей предупреждают о перекрытии автодороги Североморск - Североморск-3.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о перекрытии автодороги Североморск - Североморск-3.

- Движение в районе 11-го километра будет ограничено с 9.00 19 августа до 17.00 20 августа для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Ограничение связано с ремонтом моста через реку Средняя.

Напомним: в Мурманске на шести участках дорог завершили ремонтные работы.

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