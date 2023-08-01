Профессор из Мурманска Феликс Щербина установил рекорд России по тройным прыжкам

Профессор из Мурманска Феликс Щербина продолжает побеждать на спортивных соревнованиях. Фото: www.gorsport51.ru

Профессор из Мурманска Феликс Щербина продолжает побеждать на спортивных соревнованиях. В конце июля северянин участвовал в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов в Чебоксарах, установив там рекорд России.

- Недавно Феликс Александрович установил рекорд страны в прыжках в длину и очень мечтал о рекорде России в тройном прыжке. И мечта профессора сбылась: в Чебоксарах среди соперников из 66 регионов он прыгнул на 8 метров 24 сантиметра. Есть рекорд России! - поделились радостной новостью в комитете по физкультуре и спорту администрации Мурманска.

Напомним: ранее профессор принял участие в московском Чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов, где одержал несколько побед.

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