В Мурманске на улице Радищева затопило территорию морга

Северяне жалуются, что шлагбаум закрыт и приходится идти по лужам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске утром 1 августа прошел сильный ливень, из-за чего затопило территорию возле морга на улице Радищева. Северяне жалуются, что шлагбаум закрыт и приходится идти по лужам.

- Это просто беспредел, не могут пропустить машину, чтобы высадить людей. Все вынуждены провожать усопших с мокрыми ногами, - пишут в группе Мурманск (18+).

Напомним: ливневки Мурманска не справились с мощным ливнем.

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