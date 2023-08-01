Кольская АЭС в июле выработала 838 млн кВтч электроэнергии

С начала 2023 года потребители получили 6 млрд кВтч электроэнергии Кольской АЭС. Фото: Кольская АЭС

В июле 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 838,2 млн кВтч электроэнергии. Такого показателя выработки электроэнергии за июль станция достигала более 30 лет назад.

С начала 2023 года потребители получили 6 млрд кВтч электроэнергии Кольской АЭС. При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено 3 млн тонн углекислого газа.

Сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 4. На энергоблоке № 3 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1225 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

*Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

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