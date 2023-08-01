Завершены поиски пенсионерки из Мурманска Ларисы Громовой

К счастью, все завершилось благополучно - пенсионерка жива и невредима, о чем сообщили волонтеры. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 61-летней Ларисы Громовой. Женщину искали с 21 июля, когда она ушла из дома на улице Челюскинцев.

К счастью, все завершилось благополучно - пенсионерка жива и невредима, о чем сообщили волонтеры.

- В тот же день ее нашли сотрудники полиции, - уточнили «КП»-Мурманск» в поисково-спасательном отряде МурманСпас.

Напомним: глава МЧС по Мурманской области рассказал, когда к поиску пропавших в лесу привлекают вертолеты.

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