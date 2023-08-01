Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор обвиняемым в крушении Ту-22М3 на аэродроме Оленья

22 января 2019 года на авиабазе Оленья в Мурманской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 января 2019 года на авиабазе Оленья в Мурманской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

В авиакатастрофе погибли командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин и штурман капитан Виктор Грейф. Штурману-инструктору Максиму Рылкову удалось выжить.

В авиакатастрофе увидели вину бывшего командира войсковой части полковника запаса Владимира Алесенко и экс-руководителя полетов майора запаса Владимира Степанова. 1 августа Мурманский гарнизонный военный суд вынес им приговор.

Гособвинение наставало на пяти годах колонии-поселения. Суд признал Алесенко виновными по статье о халатности, приведшей к гибели людей, а Степанова – в нарушении правил полетов и приговорил их к 4 и 3,6 годам лишения свободы условно соответственно. Также они должны выплатить 2,5 и 2 миллиона рублей Минобороны.

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