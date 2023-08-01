Активным пользователям портала «Наш Север» выдали более 230 призов

Всего с января выдано уже 230 призов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 2023 года в Мурманской области самые активные пользователи регионального портала «Наш Север» получают подарки. Например, за участие в опросах, комментарии обращения и т.д. Оценивают активность по бальной системе.

Всего с января выдано уже 230 призов.

- Большим спросом у северян пользуются термокружки и свитшоты, - сообщили Nord-News в «Мурманконгресс». - Общее количество баллов отображается в личном кабинете, использовать их можно будет в разделе «Магазин поощрений»: каждый сможет выбрать брендированные свитшоты, футболки, термостаканы, внешние аккумуляторы, держатели для карт и другие призы

Напомним: уроженец Мурманской области выиграл суперприз в лотерею. Мужчина стал обладателем 605 тысяч рублей. По словам северянина, он три года участвует в различных лотереях, а выигрышную комбинацию отметил случайно, не став вновь выбирать любимые числа.

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