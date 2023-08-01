Глава МЧС по Мурманской области рассказал, когда к поиску пропавших в лесу привлекают вертолеты

Люди теряются в лесах круглый год, но летом особенно часто, когда начинается ягодно-грибной сезон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Люди теряются в лесах круглый год, но летом особенно часто, когда начинается ягодно-грибной сезон. Как ищут пропавших и в каких случаях привлекают авиацию, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров.

Чаще всего спасатели прочесывают территорию, где пропал человек, пешком, так как это обычно самый эффективный способ. Также используется наземная техника, например, квадроциклы и машины.

- Нужно понимать, что по каждому звонку туристов не привлекается авиация, это зависит от множества обстоятельств. Наземная группировка может найти ориентиры и следы туристов, которые попросту не будут видны с неба. Так что уповать на вертолет не стоит, - рассказал Руслан Назаров murmansk.aif.ru.

При этом родные и близкие пропавших могут сами арендовать вертолет у частных фирм. Стоимость одного часа полета в Мурманской области оценивается в среднем в 100-120 тысяч рублей.

Напомним: спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС провели занятие по беспарашютному десантированию с борта вертолета МИ-8. Специалисты впервые увидели новейший вертолет, познакомились с экипажем и с техническими средствами..

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