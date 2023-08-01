Пьяный водитель Ford накатался в Мурманске на уголовное дело и попал в изолятор

В Мурманске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя Ford, который гонял по городу и пытался скрыться от полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя Ford, который гонял по городу и пытался скрыться от полиции.

- Уходя от погони, мужчина совершал опасные маневры, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на «красный», создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Однако долго скрываться автомобилисту не удалось. В одном из дворов он врезался в препятствие и выбежал из автомобиля, после чего его задержали правоохранители.

У 42-летнего мужчины были признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что северянина лишили водительских прав за управление авто в нетрезвом виде, а также он вел машину с подложными номерами.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, а также составили более 20 административных материалов. Кроме того, ранее водитель совершил ДТП и скрылся с места аварии.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, а его иномарку отправили на спецстоянку.

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