Жителей Мурманска приглашают обсудить благоустройство Пяти Углов

Все мероприятия пройдут в Мурманской областной научной библиотеке в 18.00 (зал «Трансформер», 4 этаж). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска могут поучаствовать в обсуждении благоустройства Пяти Углов. Главная площадь города стала победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства, ее обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В августе пройдет ряд встреч с местными жителями, чтобы Центр городского развития региона получил срез пожеланий горожан в этом значимом вопросе.

Так, 2 августа приглашают к обсуждению представителей общественных организаций, маломобильных граждан, родителей и пенсионеров Мурманска. 3 августа зовут представителей молодежного сообщества, студентов.

4 августа ждут представителей организаций и предприятий, расположенных близко к центральной площади, предпринимателей, сотрудников туриндустрии, жителей Мурманска.

Все мероприятия пройдут в Мурманской областной научной библиотеке в 18.00 (зал «Трансформер», 4 этаж). Пройти онлайн-регистрацию на встречи можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru