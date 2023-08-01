На автодороге Умба-Варзуга произошло смертельное ДТП

Вечером 31 июля на 55-м километре автодороги Умба-Варзуга произошло смертельное ДТП. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Вечером 31 июля на 55-м километре автодороги Умба-Варзуга произошло смертельное ДТП.

- 30-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Умбы наехал на обочину, не справился с управлением и съехал в правый придорожный кювет, после чего машина перевернулась, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В момент аварии в автомобиле находились два человека - оба жители Ленинградской области, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. 21-летний пассажир погиб на месте до приезда скорой помощи.

Водителя иномарки с травмами госпитализировали в больницу. Все подробности происшествия устанавливаются.

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