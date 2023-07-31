В Мурманской области 1250 семьям бесплатно установят пожарные извещатели

Всего в этом году пожарные извещатели установят в квартирах 1250 жителей региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области теперь имеют право на бесплатную установку автономных дымовых пожарных извещателей не только многодетные семьи, но и семьи с детьми-инвалидами. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Северян обеспечивают приборами по госпрограмме «Общественная безопасность», целью которой является профилактика пожаров и защита мест проживания семей.

Всего в этом году пожарные извещатели установят в квартирах 1250 жителей региона. А до 2026 года они появятся у 3750 семей.

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