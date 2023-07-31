Самолет из Калуги задерживается с вылетом в Мурманск

Как уточнили «КП»-Мурманск» в аэропорту Калуги, ожидается приезд технического специалиста, который должен осмотреть самолет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Самолет из Калуги, отправляющийся рейсом А4 727, задерживается с прилетом в Мурманск до 20.50 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мурманского аэропорта. Из-за этого позднее вылетит другой самолет, который направится Сочи.
- Вылет рейса А4 728 также задерживается. Расчетное время вылета 21.30, - отметили в воздушной гавани.
Как уточнили «КП»-Мурманск» в аэропорту Калуги, ожидается приезд технического специалиста, который должен осмотреть самолет.
Дополнительную информацию о задержке рейса можно получить в представительстве авиакомпании, а также в справочной аэропорта по телефону: 8 (8152) 638 - 015.
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