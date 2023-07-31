Привет грозам и теплу. В мурманском гидрометцентре рассказали, каким будет август в Заполярье

О том, каким будет последний летний месяц в Заполярье, рассказала начальница мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле погода не особо радовала жителей Мурманской области. Небо постоянно хмурилось, а температура воздуха лишь изредка добиралась до отметки в +20 градусов. Но станет ли теплее в августе?

О том, каким будет последний летний месяц в Заполярье, рассказала начальница мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Так, начало августа сулит нам жару. Температура воздуха будет превышать климатическую норму.

- В восточной и центральной частях Кольского полуострова температура воздуха сейчас выше +20. 1 августа будет дождливая погода с грозами, но особых холодов не ожидается. В дальнейшем, со 2 по 4 августа, днем будет жарко по всей Мурманской области. Температура воздуха составит до +28 градусов, а самым теплым днем должно стать 3 августа, - поделилась с «КП»-Мурманск» главный синоптик.

По предварительным прогнозам, температура воздуха вновь понизится до +16+17 градусов к выходным, когда с юго-запада начнет смещаться циклон, но все может измениться.

Заморозки и похолодание ожидаются только во второй половине месяца. А пока стоит ждать гроз и теплой, хоть и дождливой погоды. Грибов будет больше!

Напомним: в Мурманске на минувших выходных отметили мощную грозу с ливнями.

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