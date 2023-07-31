Копившая на замену окон пенсионерка из Мурманска потеряла 89 тысяч рублей

На украденные 89 тысяч рублей мужчина купил машину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

66-летняя жительница Мурманска стала жертвой ограбления в одном из городских дворов. Там на нее напал неизвестный мужчина, который выхватил у северянки сумку из рук и сбежал. В кошельке у женщины была крупная сумма - 89 тысяч рублей, которые она копила на установку окон.

- Полицейские изучили пути отхода преступника, установили и опросили возможных очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили предполагаемую личность злоумышленника. Им оказался 32-летний ранее судимый за кражу местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянин рассказал, что не знал о крупной сумме в сумочке, но предположил, что у женщины могут быть деньги, а отпор она не даст. На украденные 89 тысяч рублей мужчина купил машину. Ее изъяли сотрудники полиции, сам нарушитель сейчас находится под стражей.

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