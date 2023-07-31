50% работников в Мурманской области испытывают стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне

На вопрос об источниках стресса руководители и подчиненные отвечали по-разному. Фото: Евгения ГУСЕВА

Среди жителей Мурманской области провели опрос на тему стресса на работе. Оказалось, что 65% его участников-работодателей не считают чрезмерные переживания нормой (среди сотрудников этот показатель составляет 69%), а вот 13% смирились с ними.

На вопрос об источниках стресса руководители и подчиненные отвечали по-разному.

- Так, начальники, как правило, считают главной причиной у сотрудников

большой объем работы, на втором месте - неуверенность в завтрашнем дне. Личные проблемы как причину стресса отметили 41% работодателей. Новости и

социально-политический контекст, по их мнению, стоят на четвертом месте, а проблемы с руководством опустились с третьей строчки на шестую, - сообщили авторы исследования в hh.ru.

А вот работники в первую очередь переживают из-за неуверенности в завтрашнем дне, а уже потом из-за новостей, в том числе из мира политики, отношений с руководством.

Напомним: врач из Мурманска отметила, что здоровье на 50% зависит от образа жизни самого человека. Северян призывают не забывать о 8-часовом сне, прогулках и избегать стрессов.

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