Устроивший резонансное ДТП в Мурманске водитель пытался убедить ГИБДД, что выпил уже после аварии

В УГИБДД рассказали подробности аварии. Фото: Регион 51 / vk.com/murmansk.region

В ночь на 31 июля на Пяти Углах в Мурманске произошло ДТП, которое широко обсуждают в городе. Ехавшая по проспекту Ленина со стороны улицы Капитана Егорова машина вылетела на пешеходную зону, снесла дорожный знак и застряла в кустах. Момент лихачества попал на видео.

В УГИБДД рассказали подробности аварии.

За рулем Citroen был 33-летний северянин. Покататься на скорости он решил на нетрезвую голову.

- Дорожные полицейские на месте провели освидетельствование водителя, которое показало 1,129 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что спиртное он выпил после наезда на препятствие, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Судя про промилле, северян выпил алкоголя эквивалентно почти половине бутылки водки. В его отношении составили административные материалы по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ, по ним ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Еще 10 тысяч будет штраф за испорченный дорожный знак. После аварии Citroen эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним: вечером 30 июля в Кольском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

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