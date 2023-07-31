Жителей Мурманской области предупреждают о мощном дожде в ночь на 1 августа

Финальный месяц лета ударил по Заполярью ливнем. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый день августа в Мурманской области начнется своеобразно. Финальный месяц лета ударит по Заполярью ливнем.

- По прогнозу Мурманского УГМС, ночью 1 августа на востоке Мурманской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: на этой неделе в Заполярье ожидаются грозы, но также потеплеет до +26-27.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru