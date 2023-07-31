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НовостиОбщество31 июля 2023 11:39

Жителей Мурманской области предупреждают о мощном дожде в ночь на 1 августа

После в отдельных районах могут пройти грозы
Ника СВЕТЛОВА
Финальный месяц лета ударил по Заполярью ливнем.

Финальный месяц лета ударил по Заполярью ливнем.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый день августа в Мурманской области начнется своеобразно. Финальный месяц лета ударит по Заполярью ливнем.

- По прогнозу Мурманского УГМС, ночью 1 августа на востоке Мурманской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: на этой неделе в Заполярье ожидаются грозы, но также потеплеет до +26-27.

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