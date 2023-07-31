В Кольский залив зашел самый большой балкер в истории порта Мурманск

В Кольский залив зашло судно-гигант Beks Brown - самый большой в истории порта Мурманск балкер. Фото: ММТП

В Кольский залив зашло судно-гигант Beks Brown - самый большой в истории порта Мурманск балкер.

- Дедвейт судна-гиганта составляет 206 204 тонны. Размеры этого судна класса Newcastlemax позволили предприятию добиться уникального производственного достижения – выполнить погрузку 178 590 тонн груза на одно судно. Это стало максимальной грузовой партией за все 100 лет истории порта, - сообщили в Мурманском морском торговом порту.

Глубины Кольского залива позволяют принимать самые большие суда, в том числе такие, что могут пройти, например, по Суэцкому каналу.

Ранее стало известно, что 18 июля встал в плавдок в порту Мурманска атомный ледокол «Ямал». На судне будет проводиться плановый ремонт.

Напомним: в Баренцевом море сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали судно «Пинро-2», которое принадлежит ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Оно находилось в зоне промысла, на борту было 65 тонн улова.

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