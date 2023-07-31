Гособвинение просит пять лет колонии для пилотов рухнувшего под Мурманском Ту-22М3

На 1 августа назначено новое судебное заседание, на котором могут огласить приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 января 2019 года на авиабазе Оленья в Мурманской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

В авиакатастрофе погибли командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин и штурман капитан Виктор Грейф. Штурману-инструктору Максиму Рылкову удалось выжить. В крушении обвиняют бывших командира полка Владимира Алесенко и руководителя полетов Владимира Степанова.

- Согласно обвинению, они разрешили неопытному летчику посадку в сложных метеоусловиях, стоившую жизни трем членам экипажа. Защита утверждает, что трагедия произошла из-за некачественного ремонта самолета. Гособвинитель попросил приговорить к пяти годам колонии-поселения предполагаемых виновников аварии, - пишет «Коммерсантъ».

В Мурманском гарнизонном военном суде состоялись прениях сторон. На 1 августа назначено новое судебное заседание, на котором могут огласить приговор.

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