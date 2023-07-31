В Мурманской области открыли 105 первичных организаций «Движения первых»

По поручению Владимира Путина в России было создано молодежное «Движение первых». Фото: Антон ЗАБИРОВ

По поручению Владимира Путина в России было создано молодежное «Движение первых». В Мурманской области его первичные организации созданы в 17 муниципалитетах, всего таких объединений в регионе уже 105.

- Первичные отделения созданы в школах и колледжах, а также молодежных пространствах и учреждениях дополнительного образования. Ребята проводят разнообразные интересные мероприятия и уже получили всероссийские гранты на 4,5 миллиона рублей для трех проектов-победителей от нашего региона, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он поручил активизировать работу с молодежью в регионе.

Напомним: в Мурманске появится современное спортивное пространство «Сопки.Спорт», где молодые северяне смогут бесплатно заниматься на тренажерах. Зал откроют на улице Беринга, 24.

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