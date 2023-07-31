За два года 5,5 тысячи человек заявились на «Гектар Арктики» в Мурманской области

Два года назад - 1 августа 2021 года - начала работу программа «Гектар Арктики». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Два года назад - 1 августа 2021 года - начала работу программа «Гектар Арктики». Мурманская область с самого ее начала остается лидером по числу заявок: за земельными участками обратились 5,5 тысячи человек.

- 2,4 тысячи участков уже выделено, еще 100 находится в оформлении, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина, чаще всего землю по программе берут для строительства дома, ведения садоводства и организации подсобного хозяйства, а также для туристической и гостиничной деятельности, спорта и отдыха и иных видов предпринимательской деятельности.

- С учетом лидирующего положения по числу обращений мы должны перейти на четкий мониторинг, как участки осваиваются, - дал поручение Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области продолжается патрулирование рыболовных участков. Так, с 8 по 10 июля в ходе рейдов в Печенгском округе, а также в Терском, Кандалакшском и Кольском районах выявили 25 нарушений правил рыболовства, у рыбаков забрали 25 орудий лова.

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