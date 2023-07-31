От Мурманской областной научной библиотеки 1 августа стартует книжная экспедиция

Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От Мурманской областной научной библиотеки 1 августа стартует масштабный книжный автопробег «Дорога на маяк». Участники преодолеют 12 тысяч километров, отправившись из Мурманска до Владивостока и зажигая по пути «Книжные маяки» в разных городах.

- В рамках проекта состоятся круглые столы и дискуссии на тему организации книжных и литературных туров в нашей стране. О книжном автопутешествии через всю страну с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России будет создан фильм, а в дар региональным библиотекам по ходу маршрута будут доставлены книги с автографами современных авторов, - сообщили в минкультуры региона.

Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август».

Напомним: мурманские журналисты проводят акцию по сбору книг на русском языке для школьных библиотек ЛНР, к которой может присоединиться каждый. Всего за два месяца планируется собрать около 18 тысяч книг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru