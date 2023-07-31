В сети появилось видео опасного вождения водителя в центре Мурманска

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области. Фото: скриншот видео / Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В ночь на 31 июля в центре Мурманска, на площади Пять Углов, произошло ДТП с участием одной машины. Водитель не справился с управлением на улице Воровского и вылетел на пешеходную зону.

Там машина снесла дорожный знак и застряла в кустах. Момент лихачества водителя попал на видеорегистратор. Судя по записи, автомобиль летел на большой скорости по проспекту Ленина со стороны улицы Капитана Егорова. На светофоре с пересечением с улицей Воровского северянин не справился с управлением.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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