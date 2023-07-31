Для школьных библиотек ЛНР мурманские журналисты соберут книги

Всего за два месяца планируется собрать около 18 тысяч книг.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Мурманские журналисты проводят акцию по сбору книг на русском языке для школьных библиотек ЛНР, к которой может присоединиться каждый. Всего за два месяца планируется собрать около 18 тысяч книг.
- Нам помогают библиотеки, которые поделятся списанной литературой, находящейся в хорошем состоянии. Многие мурманчане уже выразили желание отдать книги из домашних библиотек, - рассказала РИА Новости председатель Мурманского отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.
Пункты приема книг организуют в разных городах региона, в том числе и в Мурманске. Также в рамках проекта пройдет «Литературный диктант», снимут документальный фильм и организуют фотовыставку.
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