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НовостиЗвезды31 июля 2023 10:11

Для школьных библиотек ЛНР мурманские журналисты соберут книги

За два месяца планируется отправить порядка 18 тысяч книг
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего за два месяца планируется собрать около 18 тысяч книг.

Всего за два месяца планируется собрать около 18 тысяч книг.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мурманские журналисты проводят акцию по сбору книг на русском языке для школьных библиотек ЛНР, к которой может присоединиться каждый. Всего за два месяца планируется собрать около 18 тысяч книг.

- Нам помогают библиотеки, которые поделятся списанной литературой, находящейся в хорошем состоянии. Многие мурманчане уже выразили желание отдать книги из домашних библиотек, - рассказала РИА Новости председатель Мурманского отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.

Пункты приема книг организуют в разных городах региона, в том числе и в Мурманске. Также в рамках проекта пройдет «Литературный диктант», снимут документальный фильм и организуют фотовыставку.

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