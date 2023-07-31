Судно «Нацрыбресурсов» задержали в Баренцевом море

Благодаря технической системе наблюдения стало заметно, что судно нестандартно ведет себя на воде. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

В Баренцевом море сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали судно «Пинро-2», которое принадлежит ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Оно находилось в зоне промысла, на борту было 65 тонн улова.

Благодаря технической системе наблюдения стало заметно, что судно нестандартно ведет себя на воде.

- Во время досмотра выявили факт установки на селективную решетку трала сетного полотна, не предусмотренного конструкцией и технической документацией, что является нарушением пункта Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России.

«Пинро-2» доставили в порт Мурманск и арестовали в рамках административного расследования. В отношении капитана судна возбудили дело об административном правонарушении. Судовладелец внес залог за судно в размере 9,2 миллиона рублей.

Напомним: 24 июля в Баренцевом море село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», владельцем которого является ФГБУ «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». ЧП произошло у архипелага Земли Франца-Иосифа, между Комсомольскими островами и землей Вильчека.

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