Ждем грозы и жару. В Мурманской области будет противоречивая погода

1 августа в регионе местами ожидаются сильные дожди и грозы, также они могут вернуться ближе к выходным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На минувших выходных в Мурманске отметили самую сильную грозу за лето. Но на этой неделе рекорд может быть побит. Погода обещает быть разной.

Так, 1 августа в регионе местами ожидаются сильные дожди и грозы, также они могут вернуться ближе к выходным. Зато в Заполярье начнет постепенно теплеть, и, как сообщили в гидрометцентре Мурманской области, в середине недели воздух обещает прогреться до +26-27 градусов.

Напомним: на побережье в Мурманской области медведь едва не украл улов у рыбака.

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