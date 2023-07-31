Площадь покрытия сети МегаФон в аэропорту «Хибины» стала шире

Анализ обезличенных данных в сети МегаФона подтверждает востребованность услуг связи во втором по значимости авиахабе Мурманского региона. Фото: ПАО МегаФон

МегаФон провел комплекс работ на объектах связи и расширил площадь покрытия сети у аэровокзального комплекса «Хибины» и на прилегающей к нему территории. Это дало возможность пассажирам, а также сотрудникам воздушной гавани пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами в максимальном качестве - от общения в мессенджерах и участия в онлайн-совещаниях до загрузки тяжелых файлов.

Увеличенный радиус действия современного оборудования обеспечивает качественное покрытие на всей территории вокруг здания аэропорта, в том числе на подъездных дорогах, парковочном пространстве и перроне терминала. Благодаря модернизации сети абоненты компании могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернетсессию во время разговора.

- При проектировании телекоминфраструктуры мы учитывали особую характеристику объекта и дополнительные требования руководства аэропорта к безопасности и стабильности работы оборудования. Технические решения позволяют единовременно предоставлять голосовую связь и мобильный интернет гостям и сотрудникам воздушной гавани, в том числе в главном зале, зонах регистрации, вылета и прилета, багажном отделении и других служебных помещениях, — комментирует Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

Анализ обезличенных данных в сети МегаФона подтверждает востребованность услуг связи во втором по значимости авиахабе Мурманского региона. Только в месяц абоненты здесь проговаривают более 10 тысяч минут и скачивают более 1 тысячи гигабайт интернет–трафика.

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