«Миша, что ты сюда лезешь?» В Мурманской области медведь пытался украсть у рыбака улов

Косолапые редко отличаются скромностью, если речь идет о еде. Фото: скриншот видео / Мурманский берег / Антон Чайко

Жителей Мурманской области не просто так предупреждают об опасности встречи с медведями. Косолапые редко отличаются скромностью, если речь идет о еде.

Так. фотограф, гид и рыбак из Мурманска Антон Чайко поделился видео, как пытался отвадить царя леса от своего улова.

- Любопытный молодой мишка позарился на улов и едва не порвал рюкзак с едой, а это лес у побережья, тут нет машины рядом. Как думаете, может мне стоило дать этому милому растущему организму пару хвостов рыбы или кусочек колбаски? - написал Антон Чайко в своем паблике «Мурманский берег» (12+).

Отпугивать медведя пришлось спецсредствами, потому что просто так от чужой рыбы отказываться он не хотел. «Миша, что ты сюда лезешь?» - говорит в кадре северянин.

Напомним: под Апатитами в людские угодья пришел медведь. Косолапого, который бродил в поисках чего-нибудь вкусненького и так и норовил зайти домой к северянам, сняли на видео.

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