Команда КВН из Мурманской области получила Президентский КиВиН в Светлогорске

29 и 30 июля в Светлогорске прошел фестиваль «Голосящий КиВиН». Фото: kvn.ru

29 и 30 июля в Светлогорске прошел фестиваль «Голосящий КиВиН». Из Мурманской области на нем была команда «Сборная поселка А».

- По решению редакторов, Александра Александровича и Александра Васильевича Масляковых, «Президентский КиВиН» получила команда «Сборная поселка А», - сообщили в Доме молодежи Мурманска.

Северяне в сезоне 2023 года играли в Высшей лиги, но не смогли пройти дальше четвертьфинала. Но впереди у них - Кубок мэра Москвы.

Напомним: в начале июня стало известно, что команда КВНщиков «Заполярье» из Мурманской области прошла кастинг в новое развлекательно-юмористическое шоу талантов на телеканале ТНТ. Участники будут бороться за главный приз - 10 миллионов рублей и совершенствовать свое мастерство в юморе.

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