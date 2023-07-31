Трехлетний ребенок погиб после падения из окна в Мончегорске

Трагедия случилась на набережной Климентьева в Мончегорске [снимок носит иллюстративный характер].
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
30 июля в Мончегорске произошла трагедия: из окна одного из домов на набережной Климентьева выпал трехлетний малыш.
По предварительным данным, квартира находилась на седьмом этаже. Травмы оказались не совместимы с жизнью.
- Следователи провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, установлено, что погибший малолетний, 2021 года рождения, проживал с родителями в Мончегорске, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним: в Мурманске на улице Крупской из окна выпал мужчина.
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