Трехлетний ребенок погиб после падения из окна в Мончегорске

Трагедия случилась на набережной Климентьева в Мончегорске [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 июля в Мончегорске произошла трагедия: из окна одного из домов на набережной Климентьева выпал трехлетний малыш.

По предварительным данным, квартира находилась на седьмом этаже. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

- Следователи провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, установлено, что погибший малолетний, 2021 года рождения, проживал с родителями в Мончегорске, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним: в Мурманске на улице Крупской из окна выпал мужчина.

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