Андрей Чибис про поездку в Умбу: Разберитесь с забором и увеличьте число выездов узких специалистов

Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Умбу. Фото: правительство Мурманской области

29 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Умбу, где осмотрел различные объекты и провел встречу с жителями.

- Те работы, что мы запланировали, идут хорошими темпами. Строится жилой дом для расселения из аварийного жилья, капремонт поликлиники и филиала Кандалакшской ЦРБ, помню, в каком они были виде, получится достойный объект здравоохранения. Открыли первые в этом году и восьмые по счету «Сопки.Спорт». Провел встречу с жителями, все вопросы находятся в работе, отмечу дополнительно несколько задач, - сообщил губернатор на еженедельном оперативном совещании.

Так, он поручил взять на особый контроль ремонт подъездов и крылечек в домах рядом со стройкой нового дома, провести благоустройство территории вокруг филиала ЦРБ, которое не было предусмотрено планом изменения самого медучреждения.

- С забором надо разобраться. Также были жалобы на заправку «Роснефти» на въезде в Умбу. Отдельный вопрос к минздраву – люди говорят, что аллергодесант очень помог и выезд узких специалистов очень важен. Прошу увеличить количество выездов узких специалистов в обновленный филиал больницы, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области в этом году обновят участок дороги Умба – Варзуга. Ремонт планируется провести с 104 по 109 километр.

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