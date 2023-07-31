Андрей Чибис: Северный флот - щит и гордость нашей страны

Парад ко Дню ВМФ прошел в Североморске. Фото: правительство Мурманской области

30 июля Мурманская область вместе со всей страной отметила День Военно-Морского флота, центром праздника в Заполярье стал Североморск. Здесь участие в мероприятиях приняли около трех тысяч военнослужащих, 30 кораблей и судов обеспечения.

- Праздник получился зрелищным, для зрителей организовали выставку техники, ярмарку. Наш Северный флот - это щит и гордость страны, а все воины-североморцы – герои, в том числе те, кто выполняет задачи в рамках СВО. Продолжим делать все, чтобы места дислокации, территории, где живут военнослужащие, продолжали меняться к лучшему, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Трансляцию парада в Североморске в соцсетях главы региона посмотрели более 33 тысяч человек.

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