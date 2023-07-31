В центре Мурманска машина вылетела на пешеходную зону и снесла дорожный знак

Автомобиль снес знак «Пешеходный переход» и застрял в кустах. Фото: скриншот видео / Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В ночь на 31 июля в центре Мурманска, на площади Пять Углов, произошло ДТП с участием одной машины. Водитель не справился с управлением на улице Воровского и вылетел на пешеходную зону.

Автомобиль снес знак «Пешеходный переход» и застрял в кустах.

- Хорошо, что не было пешеходов,- комментируют аварию в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+), где появилось видео последствий аварии.

Подробности ДТП пока не известны.

Напомним: вечером 30 июля в Кольском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru