В Ёне из горящего дома вынесли баллон с пропаном

Огонь полностью уничтожил дом [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: vk.com/murman01

Вечером 30 июля в Ёне загорелся обшитый железом деревянный дом, стоящий у озера Чалма. Сообщение о пожаре поступило в 19.39. Огонь уничтожил постройку по всей площади.

- Произошло обрушение крыши. Эвакуирован баллон с пропаном, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Локализовать пожар удалось в 20.14, к 23.20 его полностью ликвидировали. Всего на месте работали пять огнеборцев.

Напомним: в Мурманске случился пожар в девятиэтажном доме на улице Гаджиева, 2/47. Из горящего здания спасли 11 человек, трех из которых обслужила бригада скорой помощи.

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