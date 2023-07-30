В Кольском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

Вечером 30 июля в Кольском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

- По предварительной информации, около 19.00 в районе Лавны столкнулись грузовик и автомобиль Mitsubishi. В аварии получили травмы водитель иномарки и два пассажира, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: в Мурманске Haval врезался в рекламный щит на улице Подгорной.

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