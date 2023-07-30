28 лет назад в Мурманске появился мемориал воинам-афганцам

На мемориальных плитах были высечены 49 фамилий погибших. Фото: t.me/morar_51

Ровно 28 лет назад, 30 июля 1995 года, в Мурманске у здания театра Северного флота открыли мемориал воинам-афганцам, на котором выточена фраза: «Простите нас за то, что мы остались живы». В ней вся скорбь и боль их сослуживцев - тех, кто вернулся с той войны.

- На мемориальных плитах были высечены 49 фамилий погибших. Наших земляков, жизнь которых оборвалась так далеко от родной земли, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Также здесь находится Аллея памяти воинов, которые погибли в локальных конфликтах в мирное время. Сегодня в граните увековечены имена 220 погибших.

Напомним: участнику СВО из Мончегорска Сергею Ивневу вручили медаль «За отвагу».

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