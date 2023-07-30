Из Мурманской области отправили на переработку в Ярославль 2,7 тысячи батареек

Сбор отработанных батареек в регионе продолжается. Фото: gov-murman.ru

Из Мурманской области отправили на переработку 2740 кг батареек. Старые аккумуляторы северяне собирали в рамках весенней акции в образовательных учреждениях региона, а также приносили их в пункты сбора, установленные в различных организациях и ТЦ. Акцию проводило министерство природы региона.

Батарейки уехали в Ярославль, где находится одно из немногих предприятий в стране, на котором элементы питания утилизируются без вреда для окружающей среды с получением вторичной продукции.

Сбор отработанных батареек в регионе продолжается.

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