«Самая сочная за этот год». В Мурманске отгремела гроза

В последний июльский день в Мурманске и местами по области небо затянуло тучами. Фото: Анастасия Белугина/ vk.com/belugeen
В последний июльский день в Мурманске и местами по области небо затянуло тучами. Кругом гремело и сверкало, в Заполярье нагрянула гроза и ливень, а в квартирах стал мигать свет.
- Пожалуй, самая сочная гроза этого года. Давненько не было такого количества грозоотметок. Хоть и прочесала в основном западнее города, все было прекрасно видно и слышно, - отметили в группе Погода в Мурманске (12+).
К слову, в мурманском аэропорту перед грозой поднялась пыльная буря, которая попала на видео.
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