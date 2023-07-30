Житель Апатитов с помощью одежды украл из магазина сыр на 2,5 тысячи рублей

Северянину грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатитах задержали любителя сыра, который утащил из магазина на улице Зиновьева 16 упаковок этого товара.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговой точке и выяснили, что один из покупателей подошел к прилавку и, воспользовавшись тем, что на него никто не смотрит, похитил сыр на общую сумму 2,5 тысячи рублей. Злоумышленник спрятал похищенное в одежду и ушел, минуя кассу.

34-летнего жителя Апатитов, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.

- Мужчина в краже признался и сообщил, что продал сыр, а вырученные деньги успел потратить, - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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