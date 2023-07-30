Глава администрации Мурманска поздравил северян с Днем ВМФ

Воинов-североморцев поздравил глава администрации Мурманска, пожелав крепкого здоровья, благополучия, надежных товарищей.
Фото: Олег ФИЛОНОК
30 июля в Североморске развернулся большой праздник в честь Дня Военно-Морского Флота. С этой датой воинов-североморцев поздравил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, пожелав крепкого здоровья, благополучия, надежных товарищей и успехов на службе.
- На Северном флоте несут службу крепкие, мужественные люди, для которых главные ценности – Родина и честь. Мы гордимся воинами-североморцами, доблестно отстаивающими интересы нашей страны на полях спецоперации. Ваши отвага и героизм - пример для современников, - отметил глава администрации.
Напомним: на полигоне в Мурманской области прошло ротное тактическое учение.
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