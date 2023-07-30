Мурманский врач рассказал о единственном симптоме вирусного гепатита. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В честь Международного дня гепатита, который отмечается 28 июля, в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени.

Число больных хроническими заболеваниями печени вирусной этиологии в мире составляет 300-400 миллионов человек. В РФ число больных по приблизительным оценкам может достигать 6-7 млн. человек. От цирроза и рака печени в исходе хронического вирусного гепатита ежегодно в стране погибает 25-30 тысяч человек.

В последние годы, благодаря вакцинации, заболеваемость хроническим гепатитом В имеет устойчивую тенденцию к снижению. В то же время, по данным ВОЗ, Россия входит в пятерку стран с наибольшим числом людей, живущих с гепатитом C, после Китая, Пакистана, Индии и Египта.

Мурманский врач рассказал о единственном симптоме вирусного гепатита.

- Особенностью хронического вирусного гепатита является то, что в 30-40% случаев заболевание протекает бессимптомно. 60% пациентов узнают о своем диагнозе случайно. Ведущим и единственным симптомом может быть хроническая усталость, – отметил врач-инфекционист центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГОАУЗ «МОЦСВМП» Сергей Комиссаров .

После заражения гепатитом С в 80% развивается хронический гепатит, который у 20-30% переходит в цирроз печени.

После заражения гепатитом В у взрослых в 5-10% случаев развивается хронический гепатит, который у 10-20% переходит в цирроз печени.

В Мурманской области заболеваемость хроническими вирусными гепатитами существенно ниже российских показателей. По ранее проведенным исследованиям из числа обследованных маркеры ВГС обнаружены у 2,38%, а маркеры ВГВ у 0,57% человек. Из числа лиц, живущих с ВИЧ маркеры ВГС обнаружены у 30,46%, а HBsAg у 8,3% человек.

Противовирусная терапия проводится на базе ГОАУЗ «МОЦСВМП», куда направляются пациенты с хроническими вирусными гепатитами со всей Мурманской области. Для проведения консультации врача-инфекциониста ГОАУЗ «МОЦСВМП» необходимо выполнить определенный объем исследований в поликлинике по месту жительства и взять направление от участкового врача или врача- инфекциониста.

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