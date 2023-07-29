Северян предупреждают о боевых стрельбах на полигоне в Сафоново

В целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о боевых стрельбах на временном полигоне в Сафоново в районе аэродрома.

Как сообщили в администрации Североморска, занятия по огневой подготовке будут проводиться с 08.00 до 20.00 с 31 июля по 4 августа. В эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещен.

Напомним: водителей предупреждают о реверсивном движении на трассе Р-21 «Кола».

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