В Мурманске коммунальщики высадят 3400 кустарников

Коммунальщикам предстоит высадить порядка 3400 кустарников в качестве озеленения в Мурманске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске идет реконструкция системы водоснабжения западного берега Кольского залива - на сегодняшний день уложено 12,5 погонных метра труб.
Как сообщили в минэнерго и ЖКХ региона, после завершения основных работ коммунальщикам предстоит высадить порядка 3400 кустарников в качестве озеленения в Мурманске, а также восстановить благоустройство в Коле вблизи домов 3 и 5 на улице Каменный остров.
Цель проекта по реконструкции сетей водоснабжения - обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, село Минькино, поселки Мишуково и Междуречье.
Напомним: прожорливые гусеницы уничтожают леса в Мурманской области.
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