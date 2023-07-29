В Кировске открылась уличная выставка «Говорит Ферсман»

Выставка будет работать на площадке между домами улицы Мира, 4 и 6 до 17 сентября круглосуточно. Фото: Ольга Неведрова / МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «АПАТИТ»

Бесплатная уличная выставка «Говорит Ферсман», приуроченная к 140-летию со дня рождения знаменитого академика, открылась в Кировске. Уникальный проект подготовили сотрудники Музейно-выставочного центра «Апатит».

- Фотографии ученого, многие из которых малоизвестны широкой публике, представлены после ретуши и перевода в цветной режим в сопровождении цитат академика и коротких, запоминающихся фактов из его жизни, - сообщили в администрации города.

Выставка будет работать на площадке между домами улицы Мира, 4 и 6 до 17 сентября круглосуточно.

Напомним: в Мурманске на спортивном фестивале «Гольфстрим» покажут огненное шоу.

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